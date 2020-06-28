Кызылординец собрал уникальное устройство, снабжающее электроэнергией и водой

Уникальность изобретения – в его малозатратности и практичности.

Альтернативные источники энергии из подручных средств создают народные умельцы из Приаралья, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Двигатель, способный работать без вмешательства человека, собрал 30-летний житель Кызылорды Марат Палмахов. Уникальность изобретения – в его малозатратности и практичности. Установка способна вырабатывать электроэнергию, достаточную для целого производства.

Идея собрать установку зародилась у Марата Палмахова пять лет назад. Программист сменил привычную компьютерную мышку на карандаши, схемы и сложные формулы. Немного терпения и конструкция, работающая от полулитра воды, стала реальностью.

Это моя 40-я сборка. При моих пробах и ошибках я создал этот агрегат, как вы видите, который можно использовать как для получения электроэнергии, так и для водоснабжения. И при доработке можно сделать, чтобы он выполнял две функции одновременно. Чтобы давал дому воду и электричество в необходимом количестве, - рассказал изобретатель Марат Палмахов.

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