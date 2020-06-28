В сети выставили на продажу рубашку Путина за 950 тыс. тенге
Продавец утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле в Нижнем Новгороде.
Фото : Рен.тв28 июня 2020, 09:23
В Нижнем Новгороде на сайте "Авито" на продажу выставили рубашку президента России Владимира Путина, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Продавец утверждает, что глава государства забыл ее в номере отеля Sheraton.
Рубашка была забыта в отеле Sheraton в нижнем Новгороде, найдена при уборке номера, - указано в описании.
Также утверждается, что после обнаружения ее не стирали. Автор объявления оценил рубашку в 165 тысяч рублей (около 951 тыс. тенге). Мужчина также заявил, что готов отдать товар на экспертизу.
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