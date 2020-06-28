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Головкин определился с датой следующего боя и трилогией с "Канело"

Рабочие даты - вторая или третья суббота октября.

Фото : sport-express28 июня 2020, 10:30

Стало известно, когда казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вернется на ринг, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По словам Анджея Василевски, промоутера поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), который станет следующим соперником Головкина, их бой состоится в октябре или ноябре. Рабочие даты - вторая или третья суббота октября (10 или 17 октября) или первая суббота ноября (7 ноября).

Таким образом, это означает, что в 2020 году Геннадий Головкин точно не встретится в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что их бой состоится в первой половине 2021 года - скорее всего, на традиционный мексиканский праздник "Синко де майо".


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