Реклама наркотиков возмутила жителей Актау

Куда докатились, что открыто рекламируют наркотики, возмутилась горожанка.

Жители одного из микрорайонов Актау микрорайона на одном из жилых домов засняли на фото рекламу синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Подобную рекламу, по словам жительницы 14 микрорайона Меруерт, она видит в городе не впервые.

Куда докатились, что открыто рекламируют наркотики. Этими средствами они будут травить нашу молодежь. Это ни в какие рамки не лезет. Если такая реклама существует, значит есть спрос. А чтобы предотвратить это, нужно серьезно подключиться к этому компетентным органам, - посетовала она.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области отметили, что сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с волонтерами на постоянной основе проводят акции по закрашиванию "художеств".

В ведомстве призывали жителей, а также гостей области незамедлительно сообщать о появившихся надписях в полицию.

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