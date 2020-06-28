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В ВКО заключенным колонии строгого режима вручили дипломы об окончании колледжа

Получившие дипломы осужденные трудоустроены.

Фото : Polisia.kz.28 июня 2020, 12:18

В ВКО заключенные колонии строгого режима получили дипломы о средне-специальном образовании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В колонии строгого режима ОВ 156/6 ДУИС по ВКО, соблюдая карантинные меры, состоялось торжественное вручение дипломов об окончании Шемонаихинского колледжа №1 управления образования ВКО. Подготовка специалистов в колонии осуществляется по пяти специальностям: каменщик, столяр-строительный, токарь, электрогазосварщик, слесарь-инструментальщик. И на сегодняшний день 46 осужденных получили диплом об окончании данного колледжа.

Получившие дипломы осужденные трудоустроены, так как в учреждении функционируют цеха по изготовлению различных металлоизделий и деревообработки.

Образованному человеку легче восстанавливать контакты с близкими, приобретать профессиональные знания, навыки специалиста с техническим образованием ,что повышает шансы после освобождения получить достойную работу, появляется самоуважение, изменяется социальный статус, он становится законопослушным членом трудового коллектива, – отметил директор колледжа Е. Айтмухамед.

Так же, необходимо отметить, что совместная деятельность коллектива колледжа и администрации учреждения имеет важное значение для успешной ресоциализации осужденных, их исправлению и адаптации в условиях повседневной мирной жизни после освобождения.


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