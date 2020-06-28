В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.

В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Алматинской области

Мужчина 1942 года рождения

в Карагандинской области

Мужчина 1970 года рождения

Мужчина 1957 года рождения

Мужчина 1940 года рождения

в городе Шымкент

Мужчина 1972 года рождения

в Актюбинской области

Мужчина 1960 года рождения

Мужчина 1950 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.

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