В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.
В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в Алматинской области
Мужчина 1942 года рождения
в Карагандинской области
Мужчина 1970 года рождения
Мужчина 1957 года рождения
Мужчина 1940 года рождения
в городе Шымкент
Мужчина 1972 года рождения
в Актюбинской области
Мужчина 1960 года рождения
Мужчина 1950 года рождения
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.
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