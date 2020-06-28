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В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от КВИ

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.

Фото : zakon.kz.28 июня 2020, 12:26

В Казахстане зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Алматинской области
Мужчина 1942 года рождения

в Карагандинской области
Мужчина 1970 года рождения
Мужчина 1957 года рождения
Мужчина 1940 года рождения

в городе Шымкент
Мужчина 1972 года рождения

в Актюбинской области
Мужчина 1960 года рождения
Мужчина 1950 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 173 случаев с летальным исходом.


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