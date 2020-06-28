В Алматы решен вопрос поставки парацетамола и ибупрофена в аптеки города

Ведется активная работа с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности РК по обеспечению лекарственными препаратами.

Вследствие повышенного спроса на парацетамол, ибупрофен и препараты, содержащие парацетамол, ранее в аптеках мегаполиса образовался дефицит по данным позициям лекарственных препаратов, сообщает zakon.kz.

По итогам проведенных акиматом города переговоров с крупными поставщиками лекарственных препараторов вопрос поставки парацетамола и ибупрофена решен. Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы.

Сегодня в крупные аптеки города отгружена первая партия парацетамола и ибупрофена. Работу в этом направлении будем усиливать, - сообщил координатор акимата города Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

В ближайшие дни будет организована поставка еще 250 тыс. упаковок парацетамола и 385 тыс. упаковок ибупрофена. Планируется продажа этих лекарств по 2-3 упаковки в одни руки.

Он также добавил, что ведется активная работа с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности РК по обеспечению лекарственными препаратами. Дополнительно к поставкам парацетамола и ибупрофена также ожидаются поставки термометров в аптеки города.

В понедельник, 29 июня, будет осуществлена поставка 40 тыс. градусников в крупные аптеки. На текущий момент законтрактовано еще 180 тыс. градусников, которые будут отгружены не позднее 06 июля, - проинформировала президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова.

Более того, определен список из 41 самых востребованных лекарственных препаратов. В целях недопущения спекуляции и дефицита по данным лекарствам ведется постоянный мониторинг.

Дистрибьюторы лекарственных средств могут приобрести препарат "Парацетамол" и "Ибупрофен" в ТОО "Медсервис Плюс", позвонив по телефону: +7 (727) 331-54-30 или +7-701-924-31-36, а также в ТОО "Др Реддис" по телефонам: +7-727-313-25-10; +7-701-071-04-81.

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