Предприимчивые алматинцы зарабатывают на подтоплениях
Молодые парни зарабатывают, переводя людей через подтопленные улицы.
Фото : кадр из видео28 июня 2020, 13:42
В социальных сетях появилось видео, где молодые парни зарабатывают, переводя людей через подтопленные улицы, сообщает zakon.kz.
Как отмечается в группе Sergek.almata, данное видео было снято в микрорайоне Аксай в Алматы.
Судя по видео, данная услуга стоит 100 тенге.
Многие из пользователи соц.сетей обеспокоены за здоровье парня и не поддерживают такую деятельность. Но нашлись и те, кто похвалил ребят за предприимчивость.
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