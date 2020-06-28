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Предприимчивые алматинцы зарабатывают на подтоплениях

Молодые парни зарабатывают, переводя людей через подтопленные улицы.

Фото : кадр из видео28 июня 2020, 13:42

В социальных сетях появилось видео, где молодые парни зарабатывают, переводя людей через подтопленные улицы, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в группе Sergek.almata, данное видео было снято в микрорайоне Аксай в Алматы.

Судя по видео, данная услуга стоит 100 тенге.

Многие из пользователи соц.сетей обеспокоены за здоровье парня и не поддерживают такую деятельность. Но нашлись и те, кто похвалил ребят за предприимчивость.


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