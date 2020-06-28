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Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4

Для Порье эта победа стала 26-й в карьере.

Фото : championat28 июня 2020, 13:53

Американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Вегас 4, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX, продлился все пять раундов и завершился победой представителя США единогласным решением судей 48:47, 48:47, 48:46.

Для Порье эта победа стала 26-й в карьере. Также на его счету шесть поражений. В активе Хукера 20 побед и девять поражений.

Следующий турнир промоушена UFC 251 пройдет в ночь на 12 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.


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