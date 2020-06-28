86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.
Фото : inform28 июня 2020, 14:06
В Казахстане 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Алматы - 3,
в Атырауской области - 37,
в Мангистауской области - 2,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 20,
в Туркестанской области - 8,
в Павлодарской области - 15.
Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.
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