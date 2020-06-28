86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.

В Казахстане 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Алматы - 3,

в Атырауской области - 37,

в Мангистауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 20,

в Туркестанской области - 8,

в Павлодарской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.

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