Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.

Фото : inform28 июня 2020, 14:06

В Казахстане 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Алматы - 3,
в Атырауской области - 37,
в Мангистауской области - 2,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 20,
в Туркестанской области - 8,
в Павлодарской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 12824 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты