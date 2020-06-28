Койки для больных установили в теннисном центре Актау

В случае увеличения количества больных пневмонией провизорные центры будут размещены и в других социальных объектах.

На базе теннисного центра, расположенного на пляже, в районе поселка Приморский, разместили провизорный стационар на 150 койко-мест, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.

Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Сейчас активно ведутся работы по увеличению количества пульмонологических провизорных центров во всех городах и районах Мангистау. В связи с увеличением роста количества заболевших особые меры принимаются в Бейнеуском районе, в Жанаозене и Актау. Например, в районном центре Бейнеу подготовлен провизорный стационар на 55 мест, В Жанаозене организован провизорный центр на 75 мест. В Актау количество больных намного больше, так как в городе размещают больных из Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов, - рассказали в ЦОК области.

По этим причинам были открыты провизорные центры в здании бывшего родильного дома в 1 микрорайоне (100 мест), в здании противотуберкулезного диспансера (100 мест), в блоке "В" Мангистауской областной больницы (300 мест) и на базе теннисного центра (150 мест)

В ЦОК региона заявили, что после окончания ремонтных работ в областной больнице откроется провизорный стационар на 150 койко-мест. Провизорный стационар будет размещен на 5-6 этажах медицинского учреждения.

На случай ухудшения обстановки и роста количества заболевших на уровне области имеется возможность подготовки временных провизорных центров в социальных объектах. Все провизорные стационары будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, защитными средствами и медикаментами. Для всех врачей, работающих в данных стационарах, будут созданы все условия, они будут размещены в гостиницах, - отметили в ЦОК области.

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