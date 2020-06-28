Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус
Все тесты отрицательные.
Фото : kubnews.ru28 июня 2020, 17:23
Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Регулярно, раз в три дня - четыре дня, - сказал Путин.
На вопрос, отрицательные ли они, президент заявил: "Слава богу, да".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029649-c001b5805c2f9b0b9d51890a2bb7910a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...