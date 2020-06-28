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Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус

Все тесты отрицательные.

Фото : kubnews.ru28 июня 2020, 17:23

Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Регулярно, раз в три дня - четыре дня, - сказал Путин.

На вопрос, отрицательные ли они, президент заявил: "Слава богу, да".


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