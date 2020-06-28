Свадебный банкет в Алматы: деятельность кафе приостановлена

Всего приостановлена деятельность 571 заведения из-за нарушений.

За несоблюдение санитарных требований, проведение массового мероприятия с большим количеством людей в период карантина приостановили деятельность кафе "Достлук", передает zakon.kz.

На территории кафе были выявлены грубые нарушения, а именно проведение мероприятия со скоплением большого количества людей. Банкет на 100 человек (свадьба). На собственника заведения составлен административный протокол, мероприятие прекращено досрочно.

Эпидемиологи провели разъяснительную работу с гостями мероприятия, о важности соблюдения дистанцирования и недопущения скопления людей в закрытом помещении. COVID-19 - контагиозный вирус, передаётся воздушно капельным путём. Закрытое помещение и большое количество людей создают благоприятные условия для распространения вируса.

В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе приостановлена. Специалистами Департамента контроля качества товаров и услуг был составлен протокол об административном правонарушении, дело передается в суд.

Сколько объектов проверили

По поручению акима города Алматы ведется усиленная работа мониторинговых групп по контролю над соблюдением субъектами предпринимательства санитарных требований.

В период с 22 июня по 27 июня мониторинговой группой были охвачены 479 объектов МСБ. Нарушения постановления главного государственного санитарного врача были выявлены на следующих объектах: магазины "Азамат", "Казына", "Даулет", столовые "Lanzhou", "Жастар", "Карагайлы", "Алатау", "Шағын маркет", "Ақбөпе", "Asqar", "Айару", "Диалог", овощной магазин, магазин Автозапчастей "Ақжол", вулканизация.

Также в список нарушителей вошли: ресторанный комплекс Байтерек, Sababa, "Дареджани", Tomato, "Хороший год", Leo`s Cafe & Terrace, Frau Irma, "Мята Platinum", "Тархун", Samal, "Якорь", Friuli, KenRai, Lobby, "Жұлдыз", Crudo, "Шах", "Пугасов", Origano, "Золото", "У Стефании", Good-Beef Steak House, Sea Marinè, Velour, "Душевная кухня Шеф", "Del Papa", "Алаша", "Park Hall", "Жайлау". Кафетерии: "Дәстүр", "Алатау Центр", "Афиша", "Cicek Мангал", "Теплица", "Пекинская Утка", "ВьетКафе", "Публика", "Гости", Go bar, "Тамшы Булак", "Мамламбо", ZEN, "Злато", "Алтын-Ай", "Восточный Квартал", "Кофейня", Excellent, Kalispera, Gloria Jean's Coffees, Urban Coffee, Honest, Mandarino, Eclair, Nautika, "Масисо", "Жан Плов лагман", Coffeedelia, Bisquit, "Жазғы аула", "Мансарда", "Столовая syrmaq", "Керемет", "Прованс", салон жалюзи, ИП "Мамаева", "Черкаш".

На указанных объектах были установлены следующие нарушения:

- отсутствие разметок социального дистанцирования;

- несоблюдение бесконтактной термометрии;

- ненадлежащее использование и утилизация средств индивидуальной защиты;

- отсутствие журнала учета;

- отсутствие санитайзеров;

- отсутствие дезинфицирующих ковриков у входа в павильоны;

- отсутствие урн для использованных масок и перчаток;

- отсутствие защитных пленок на продуктах в продовольственных магазинах.

Вместе с тем, в связи с выявлением грубых нарушений санитарно-эпидемиологических правил приостановили деятельность три Лагманханы по разным адресам, компьютерный клуб Striker, СТО "Ахчия", шиномонтаж "Doctor", автомойки "Сытый папа", "Medina", а также киоски: мороженое "Milky Ice", два киоска самсы, Донер, продуктовые магазины "Шахин", "Асель", "Нурлы", "Ляззат", магазин разливных напитков, столовые "Столовая", "Туркестан", "Лагманхана", кафетерии: "Крем брюле gelatto", coffe pizza, Golden Shisha, "Винная лавка", "Мансарда", "Гранат", "Четверг", "Бай казан", Мерей, "Анна Мария", "Виньяк-Коммерц", "кафе крафт", "Ля Виль", "Коркыт Ата", "Береке", "Халал", "Винокурня", "Лаут бар", "Бунгало", Comeen, "Мирас", "Шашлычок на Пастера Смайл", "Компот", "Лимоны жёлтые", Bangkok, рестораны Dickens, "Бочонок", Alycha, Azia Mama, "Принцесса", INZHU, салоны красоты и парикмахерские "Аяжан", "Газиз", "парикмахерская 777", "Арай".

Всего по Алматы проверено 5395 объектов. Из них на 591 объекте выявлены нарушения требований постановлений Главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с чем была приостановлена деятельность 571 объекта до устранения замечаний.

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