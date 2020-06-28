Девушка спасла собаку из рук живодеров в СКО

Избиение собаки происходило на глазах у детей.

В Северо-Казахстанской области хрупкая девушка спасла собаку из рук двух живодеров, пытавшихся забить пса до смерти штакетником, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Случай произошел в поселке Бесколь недалеко от Петропавловска. Вера Созинова-Колина была в своем магазине, когда услышала душераздирающие вопли собаки. Выглянув в окно, она увидела, как двое мужчин в заброшенном сарае напротив бьют собаку штакетником по голове. Не раздумывая, девушка бросилась на помощь.

Естественно я выбежала туда. Отобрала у этих нелюдей палку. Потом мой муж подбежал на помощь. Мы вызвали полицию. Живодеры даже не отрицали, что хотели убить пса. Сначала они сказали, что собака их укусила, поэтому они ее убивают. Потом они начали говорить, что им нужен был собачий жир для друга-туберкулезника. История у них постоянно менялась, - рассказала Вера Созинова-Колина.

Она особо подчеркнула, что, когда происходило избиение пса, мимо ездили дети на велосипедах, и все слышали и видели.

Я написала на этих живодеров заявление. Мы с сотрудниками даже нашли тех детишек, которые были свидетелями этого ужаса. Они описали, как выглядела собака, сказали, что слышали, как она визжала. Это же отягчающее обстоятельство, что все это на глазах детей происходило. Я сама до сих пор в шоке от происшествия. Хочу, чтобы у нас наконец приняли закон об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Слава Богу, что я успела, и пес живой, - говорит спасительница.

Ни любви, ни жалости…

Он отметила, что они с мужем забрали собаку себе. Пока напуганный пес к себе не подпускает. Вера говорит, что сутки он не ел, не пил и не спал, вздрагивал от каждого звука. Сейчас уже понемногу ест. Собаке после избиения нужна ветеринарная помощь.

Мы назвали его Дружок. Простое собачье имя. Как нам показалось, оно лучше всего ему подходит. Пока он не верит нам. Не подпускает к себе. Да и как после такого верить людям? Ни любви, ни жалости - вот, что он помнит... Мы попробуем вернуть ему веру, - говорит девушка.

К слову, Вера Созинова-Колина уверена, что живодеры убивали собаку, чтобы съесть. Оказывается, односельчане даже называют их "собакоедами".

Повторно вернувшись в этот сарай, где убивали бедного пса, мы обнаружили приспособление для разделки туши, всюду кровь. И пусть эти живодеры не рассказывают, что они не едят собак. Явно все говорит о том, что этот сарай - бойня, где они забивают собак и разделывают, - говорит Вера Созинова-Колина.

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Наказание для живодеров

В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили агентству, что по данному факту жестокого обращения с животными проводится досудебное расследование.

В отделение полиции Кызылжарского района поступило заявление от жительницы райцентра Бесколь по факту жестокого обращения с собакой. По указанному ей адресу во двор по улице Фурманова выехал участковый инспектор полиции, обнаруживший раненое животное. Установлен мужчина 1982 года рождения, нанесший увечья собаке. В настоящее время данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 316 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". В ходе дальнейших следственных действий будет принято процессуальное решение, - проинформировали в полиции.

Знаете, один из живодеров недавно освободился из мест лишения свободы, живет, где придется. Второй тоже маргинал. Если им дадут арест суток на 15, они только рады будут на казенных харчах пожить. Штраф им платить нечем, они не работают нигде, пьют. Общественные работы бы им дали – у нас в Бесколе стихийных свалок много, пусть они их убирают. Я бы сама их контролировала, насколько добросовестно они работают, - заметила Вера Созинова-Колина.

К слову, по статье 316 УК жестокое обращение с животными, которое повлекло их гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 120 месячных расчетных показателей (свыше 300 тысяч тенге) либо исправительными работами, также предусматривается арест на срок до 30 суток.

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