В Жамбылской области выпал снег

Это обычное явление в горной местности.

Сильный снегопад прошел в ночь на 28 июня в горах Жамбылской области на границе с Кыргызстаном, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердили подлинность видеоролика, распространяемого в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смотра Шымкент (@smotra_shymkent) 28 Июн 2020 в 1:25 PDT

По словам автора видео, съемку он проводил в ночь с 27 на 28 июня в Меркенских горах. На кадрах видно, как с неба падают крупные хлопья снега.

В КЧС МВД подтвердили факт снегопада, однако отметили, что для этой местности такие погодные аномалии – не редкость.

Ночью с 27 на 28 июня, приблизительно в 80 километрах от Мерке, на границе с Киргизией, в горах на высоте около двух тысяч метров пошел снег. Для такой высоты в горной местности это обычное явление, - сообщили агентству в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

В ведомстве также добавили, что уже к утру выпавший снег растаял.

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