В Жамбылской области выпал снег
Это обычное явление в горной местности.
Фото : Pixabay28 июня 2020, 19:22
Сильный снегопад прошел в ночь на 28 июня в горах Жамбылской области на границе с Кыргызстаном, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
В комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана подтвердили подлинность видеоролика, распространяемого в соцсетях.
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По словам автора видео, съемку он проводил в ночь с 27 на 28 июня в Меркенских горах. На кадрах видно, как с неба падают крупные хлопья снега.
В КЧС МВД подтвердили факт снегопада, однако отметили, что для этой местности такие погодные аномалии – не редкость.
Ночью с 27 на 28 июня, приблизительно в 80 километрах от Мерке, на границе с Киргизией, в горах на высоте около двух тысяч метров пошел снег. Для такой высоты в горной местности это обычное явление, - сообщили агентству в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.
В ведомстве также добавили, что уже к утру выпавший снег растаял.
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