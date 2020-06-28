Пост о больных врачах прокомментировали в ЗКО

На 28 июня 17 работников областной станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусной инфекцией.

В Управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали публикацию о высокой заболеваемости сотрудников станции скорой помощи, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам автора публикации, многие работники скорой неотложной помощи ходят на работу с повышенной температурой.

- Работаю на скорой, половина сотрудников болеют, анализы брать у нас перестали, хотя жалоб все больше. Ходим и сидим все с температурой и заражаем друг друга. У нас дома тоже есть свои семьи. На больничный не отпускают. Спрашиваем про анализы, а в ответ молчание, хотя мы напрямую контактные, - пишет автор.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что на 28 июня 17 работников областной станции скорой медицинской помощи заразились коронавирусной инфекцией.

- 11 заболевших являются медицинскими работниками, трое уже выздоровели, восемь человек находятся на больничном. Шестеро - прочий персонал, четверо из них выздоровели, двое - на больничном. В связи с эпидемиологической ситуацией на областной станции скорой медицинской помощи проводятся регулярные предсменные осмотры персонала, заступающего на смену. В случае выявления повышенной температуры тела, сотрудники не допускаются на линию, снимаются со смены, производится их замена. Оформление больничного листа и забор материала на ПЦР производится в ПМСП по месту жительства пациента при наличии показаний. Весь персонал скорой медицинской помощи обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве (костюмы, медицинские маски, перчатки), - сообщили в управлении.

Администрацией СМП ведется постоянный контроль и разъяснительную работа с сотрудниками о правилах и необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима не только в рабочее время, но и в быту.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!