Путин высказался о "вброшенном" кем-то коронавирусе

В последнее время власти США и некоторых стран Европы заявляют об ответственности КНР в возникновении пандемии коронавируса.

Для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, - нет никаких для этого оснований. Я думаю, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится, - сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно сосредоточить усилия на противодействии пандемии, а не на поиске ее источников. По словам российского лидера, эксперты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".

В последнее время власти США и некоторых стран Европы заявляют об ответственности КНР в возникновении пандемии коронавируса. Не исключаются версии и об искусственном происхождении инфекции. Американский президент Дональд Трамп обещал "наказать" Китай за распространение вируса и потребовать многомиллиардную компенсацию. Пекин обвинения категорически отвергает.

В начале июня норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен обвинил китайских и американских ученых в создании коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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