Врач: Самое лучшее лекарство – это полная изоляция

Лечение должно быть симптоматическим и комплексным.

Врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, к.м.н., ассоциированный профессор Карагандинского медицинского университета Анна Кнаус ответила агентству "Казинформ" на вопросы о COVID-19, передает zakon.kz.

- Анна Александровна, из-за обилия информации о коронавирусе народ запутался. Очень много фейковых сообщений о методах лечения, о лекарствах, которые рекомендуют пить для профилактики. Расскажите, как болезнь проявляется?

- COVID-19 – это заболевание вирусной природы, вызываемое коронавирусом, который поражает верхние и нижние дыхательные пути.

Само заболевание относится к ОРВИ (острым респираторным вирусным инфекциям) и проявляется такими же признаками: высокая температура тела, слабость, головная боль, кашель, но при коронавирусе имеются особенности проявления и развития заболевания на которые необходимо обратить внимание: отсутствие обоняния, резко выраженная головная боль, упорный кашель с быстрым развитием затрудненного дыхания; тошнота со рвотой и диарея (понос). При появлении таких симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. После контакта с COVID-19 в организме человека начинают работать иммунные механизмы с выработкой соответствующих клеток защиты против вируса. На это необходимо время – от момента контакта до 14 суток, если за эти дни не будет признаков заболевания, то значит, иммунная система справилась со своей функцией, что подтверждает анализ лабораторной диагностики.

Во время карантина самое лучшее лекарство – это полная изоляция. Ограничение контактов и изменение привычного активного образа жизни даст время и силы организму человека выработать клетки иммунной защиты. Можно помочь своему организму обильным питьем (дробно, то есть часто и маленькими порциями), комплексами витаминных препаратов и полноценным питанием. При этом нельзя увлекаться неограниченным приемом витаминов: гипервитаминоз – опасное заболевание!

- Протокол лечения бессимптомных носителей был скорректирован, и как быть теперь тем, у кого слабые симптомы? Или если человек контактировал с заболевшим, но симптомы не проявились?

- При обнаружении коронавируса (ПЦР-тест - положительный) возможно отсутствие симптомов заболевания. Это говорит о том, что у человека имеется вирус, но защитные свойства организма не дают развиваться инфекциии. Но при том, что у человека нет признаков заболевания, он является опасным для других людей в плане заражения их вирусом. Поэтому он должен самоизолироваться на 14 дней.

- На какой стадии нужно начинать интенсивное лечение?

- Лечение должно быть симптоматическим и комплексным. Интенсивное лечение – это реанимационные мероприятия. Они проводятся в условиях стационара при развитии пневмонии, характерной для COVID-19.

Лечение как таковое начинается с появления первых признаков заболевания (как правило, это отсутствие обоняния и повышение температуры тела), заключается оно в симптоматической терапии – прием препаратов для снижения температуры тела. Не стоит забывать, что повышение температуры тела до 38°С – это защитная реакция организма, необходимая для борьбы с вирусом, выработки защитных клеток иммунной системы. Поэтому прием препаратов, понижающих температуру тела, необходим только после ее подъема выше 38°С. Бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов имеет серьезные побочные эффекты, поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с медицинским работником.

-В чем разница между пневмонией и КВИ? Отличаются ли методы лечения этих двух болезней?

- Пневмония может быть самостоятельным заболеванием, а может являться одним из клинических признаков или осложнением основного заболевания (в том числе короновирусной инфекции). Тактика лечения КВИ предусматривает развитие пневмонии.

-Насколько эффективно переливание плазмы переболевшего КВИ пациента тяжелобольным?

- При развитии заболевания у человека вырабатываются защитные клетки иммунной системы, специфические к конкретному возбудителю заболевания (в том числе к COVID-19), они циркулируют с кровью, находясь в плазме. Использование данных иммунных клеток применяется для профилактики и лечения заболеваний (в том числе проведение прививок). Теоретически переливание плазмы переболевшего COVID-19 можно использовать для лечения больных (только COVID-19), но для практического применения данного метода необходимо предварительно провести клинические испытания. На данный момент такие научные исследования по разработке вакцин проводятся, но для проведения клинических испытаний необходимо время.

- Возможно ли повторное заражение? И если да, то насколько тяжелее либо легче переносится болезнь?

- При перенесенном заболевании у человека в организме остаются защитные клетки (клетки памяти), которые при повторном заражении человека вирусом не дают развиться патологическому процессу (заболеванию), либо этот процесс проходит в легкой форме. Но данные клетки специфичны только к определенному вирусу. Если вирус мутирует, то данные клетки защиты не смогут остановить развитие заболевания и человек заболеет. В какой форме будет протекать новое заболевание, зависит от исходного состояния иммунной системы человека.

-Что бы вы посоветовали населению в борьбе с пандемией?

- Я умышленно не называю препаратов для лечения, так как считаю, что лечение должно проводиться строго под контролем медицинского работника. Заявления в соцсетях о применении различных препаратов для лечения привели к неадекватному, бесконтрольному применению лекарственных средств, что в свою очередь, привело к потере времени для правильного лечения, исчезновению различных лекарств в аптеках и панике населения. В первую очередь необходимо соблюдать самоизоляцию и общепринятые правила защиты: ношение масок, соблюдение дистанции и мытье рук. Эти простые правила позволят остановить распространение вируса. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу – только врач поможет вам разобраться с диагнозом и лечением.

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