Дожди с грозами, усиление ветра и шквал ожидают казахстанцев 29 июня

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами - возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь в южной части РК погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере шквал, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами гроза, шквал, возможен град.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, местами - гроза, шквал, возможен град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем в Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайкой, на западе и юго-востоке Карагандинской, на западе Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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