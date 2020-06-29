Эксперт дал совет по выбору полезной воды

Столовые воды пьются за 30 минут до еды и через два-три часа после, лечебные за 15 минут до употребления пищи.

Вода крайне важна для нормального функционирования организма, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как выбрать самую полезную минеральную воду рассказал эксперт, автор книг о лечебных водах Александр Назаров.

Специалист отметил, что при покупке бутилированной воды стоит обращать внимание на то, где она добыта. Самой полезной считается вода из артезианских скважин, в ней изначально содержаться полезные мирокэлементы, тогда как в воду из наземных источников их добавляют на производстве.

По словам Назарова, на столовой воде обычно очень мелко написан состав, но вглядываться стоит, так как если вода кондиционирована или прошла очистку, значит она "убитая".

Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала, — объяснил он.

Назаров отметил, что есть и лечебная вода, но ее пью по назначению врача. Кроме того, любую минеральную воду стоит употреблять правильно. Например, питьевые столовые воды пьются за 30 минут до еды и через два-три часа после, лечебные за 15 минут до употребления пищи.

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