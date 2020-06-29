TikTok назвали "замаскированным под соцсеть сервисом-шпионом"

В некоторых случаях приложение даже получает местоположение с периодичностью раз в 30 секунд.

Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

К такому выводу пришел пользователь Reddit с ником Bangorlol. Он исследовал код приложения, чтобы изучить принципы его работы. Как оказалось в итоге, TikTok собирает довольно нетипичные для соцсети данные.

Например, данные о параметрах устройства (тип процессора, размеры экрана, объем памяти и т.д.), о других установленных приложениях (даже об удаленных после установки TikTok), информацию о сети (IP-адрес, имя точки доступа Wi-Fi), наличие прав суперпользователя. В некоторых случаях приложение даже получает местоположение с периодичностью раз в 30 секунд.

Bangorlol также рассказал, что долгое время TikTok не использовал защищенный протокол HTTPS для передачи данных, в том числе личных данных пользователей. Это значит, что они были доступны для просмотра. Кроме того, команды на сбор информации могут выполняться удаленно.

Специалист сообщил, что ни Instagram, ни Facebook, ни Twitter не собирают столько данных, сколько TikTok.

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