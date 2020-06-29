Тараз с более чем 2000-летней историей должен стать центром туризма Казахстана - Сапарбаев

В области впервые прошла уникальная джип-сафари экспедиция.

В субботу, 29 июня, в районе Т.Рыскулова Жамбылской области впервые прошла уникальная джип-сафари экспедиция. Именитые гости, среди которых были звезды отечественной эстрады, знаменитые спортсмены и блогеры посетили сакральные места аулиеатинской земли, сообщает zakon.kz.

Джип-сафари, ассоциирующийся всегда с приключениями, дозой адреналина и ярчайшими впечатлениями, в этот раз был еще и познавательный. На открытии экспедиции гостям показали памятники древности, рассказали о народных промыслах и ремеслах, национальных традициях и обычаях.

На выставке Жамбылского областного историко-краеведческого музея были представлены более 50 археологических находок, которые относятся к 12-13 векам. Они помогли открыть немало тайн Древнего Тараза.

В этноауле гости познакомились с бытом кочевых казахов. Фотовыставка фотокорреспондента областной газеты "ARAI" Алтынбека Картабая была посвящена красотам местной природы. Компания "Рысбаева и Ко" показала коллекцию сувенирной продукции с изображениями жамбылских достопримечательностей. Дом моды "ASPARA" провел дефиле национальной женской одежды.

Имеющий двухтысячелетнюю историю Тараз должен стать центром притяжения для казахстанских и зарубежных туристов. Многие страны мира уже давно с успехом реализуют туристические проекты, привлекая в государственный бюджет значительные средства. У нашего региона потенциала не меньше. Уверен, джип-сафари экспедиция сыграет большую роль в развитии внутреннего туризма. Мероприятие станет традиционным и будет проводиться ежегодно, - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона рассказал гостям о строительстве горнолыжного комплекса "Кар-алма" и о планах по развитию внутреннего и детского туризма.

Один из гостей знаменитый певец Сакен Майгазиев отметил, что богатой историографической традицией древнего Тараза гордятся все казахстанцы.

Сегодня мы еще раз убедились в том, что Жамбылская область может стать источником притяжения большого числа туристов и основой формирования крепкого, с хорошо отлаженной инфраструктурой туристического кластера, что в последующем позволить создать уникальный имидж региона на международной арене, - выразил надежду певец.

В числе почетных гостей были также певец Кенжебек Жанабилов, акын Ринат Заитов, певец Досымжан Танатаров, актер Кайрат Адилгерей, певица Индира Расылхан, боксер Жанкош Тураров, борец Бейбит Ыстыбаев, боец ММА Куат Хамитов, фотограф Максат Елибай, предприниматель Досбол Маликомар, блогер Оркен Кенжбек, основатель проекта ZTB.kz Маргулан Турсынов.

После официального открытия гости расселись по внедорожникам и отправились в экспедиционный тур. Маршрут проходил по святой роще "Топагаш", побережью "Аргынколь" и равнине "Сумкайты".

Участники джип-сафари смогли лично убедиться в уникальности климатических, географических и геологических условий нашего края. Сотрудники центра "Руханият и историковедения" имени Шерхана Муртазы рассказали о легендах, связанных с этими местами.

На следующий день для участников будет организована экскурсия по историко-культурным памятникам региона: дворцовый комплекс "Акыртас", этнокультурный комплекс "Тектурмас", мавзолеи "Карахан", "Даутбек", "Айша Биби" и "Бабаджа Хатун", памятник к 550- летию Казахского ханства.

В регионе сохранились 3441 памятник, имеющий богатую историко-культурную ценность. Из них 5 объектов, расположенные вдоль Великого Шелкового пути, включены в список Всемирного Культурного наследия ЮНЕСКО (городище "Актобе" (Баласагун), "Орнек", "Кулан", "Костобе" и дворцовый комплекс "Акыртас"), 6 – это особо охраняемые государственные зоны ("Бериккара", "Мерке", "Андысай", "Жусандала", "Умбет", "Каракоңыз") и 37 – основные туристские объекты.

На сегодняшний день в регионе разработано 22 специальных туристских маршрута, включающих 37 основных туристских объектов.

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