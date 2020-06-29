В Карагандинской области раскрыли игорную преступную группу

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной преступной группы в составе 4 человек, передает zakon.kz.

ОПГ вела незаконный игорный бизнес в Жезказгане и Сатпаеве с января 2018 года по май 2020 года.

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге, - рассказали в КФМ.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!