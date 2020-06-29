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В Карагандинской области раскрыли игорную преступную группу

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге.

Фото : abomus.co.il29 июня 2020, 09:45

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной преступной группы в составе 4 человек, передает zakon.kz.

ОПГ вела незаконный игорный бизнес в Жезказгане и Сатпаеве с января 2018 года по май 2020 года.

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге, - рассказали в КФМ.

По данному факту проводится досудебное расследование.


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