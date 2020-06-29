В Карагандинской области раскрыли игорную преступную группу
Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге.
Фото : abomus.co.il29 июня 2020, 09:45
Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной преступной группы в составе 4 человек, передает zakon.kz.
ОПГ вела незаконный игорный бизнес в Жезказгане и Сатпаеве с января 2018 года по май 2020 года.
Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге, - рассказали в КФМ.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029691-c6fc4400b776c7bf5381f96aa812ffaa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...