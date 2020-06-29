Лучший бомбардир "Интера" перешел в алматинский "Кайрат"

Это один из громких трансферов в казахстанском футзале.

31-летний бразилец Гадейя (Фабрисио Бастезини), выступавший за испанский "Интер Мовистар", подписал контракт с алматински футзальным клубом "Кайрат", передает zakon.kz.

Новый игрок "Кайрата" - действующий игрок сборной Бразилии, ранее он выступал у себя на родине за "Копагрил" (2009-2012) и "Интелли" (2013-2016), а также представлял испанский "Интер Мовистар" (2012/2013, 2017-2020).

За свою карьеру в активе Гадейи два Кубка УЕФА (2017, 2018) и два титула чемпиона Испании, звание лучшего игрока испанского первенства (2014), победа в Кубке Америки в составе сборной Бразилии (2011) и бронзовые медали в 2015. Кроме того, в сезоне 2017/18 Гадейя стал самым ценным игроком чемпионата Испании и лучшим вингером турнира. Дважды он входил в тройку лучших футзалистов мира по итогам года (2015 и 2018).

По информации зарубежных СМИ, в мае ярчайшим игроком современности интересовалась испанская футзальная "Барселона" - прямой конкурент "Интера" в чемпионате Испании.

Добавим, что возобновление Чемпионата Казахстана по футзалу отложено до 1 августа.

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