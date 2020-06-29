На 6% подорожали медицинские услуги в Казахстане

Цены на фармацевтические препараты выросли на 7%.

В мае услуги в сфере здравоохранения показали рост к аналогичному периоду годом ранее на 5,9%. В том числе амбулаторные услуги подорожали на 6%, фармацевтические препараты — на 6,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками energyprom.kz, сообщает zakon.kz.

В городах страны в мае текущего года цена на первичный приём у врача выросла на 16,1% за год, до 3,1 тыс. тг. Среди крупных городов дороже всего первичный приём обходился алматинцам (4,5 тыс. тг), дешевле всего — жителям Туркестана (1,9 тыс. тг).

Стоимость УЗИ брюшной полости в среднем по Казахстану составила 3,5 тыс. тг — на 12,7% больше, чем годом ранее. Цена общего анализа крови достигла 1,2 тыс. тг — сразу на треть больше показателя прошлого года. Стоимость общего анализа мочи выросла на 7,9%, до 700 тг.

Стоимость удаления зуба под местным обезболиванием составила 3,9 тыс. тг, увеличившись на 10,6% за год. Услуги массажа шейно-воротниковой зоны подешевели на 28,9%, до 978 тг. Снизились цены на услуги санаториев — на 3,9%, до 10,2 тыс. тг за сутки.

Согласно данным официального сайта Фонда медицинского страхования, в первом квартале 2020 года выросли объёмы услуг по восстановительному лечению и медреабилитации: так, если за первый квартал прошлого года этот вид медпомощи получили 23,3 тыс. чел., то в этом году — уже 31,5 тыс.

Наибольшее количество казахстанцев, прошедших реабилитацию и восстановительное лечение, обращались за помощью с заболеваниями неврологии (36%, инсульт), общего профиля (28%), травматологии и кардиологии (по 10% соответственно). Также пациенты получали лечение по таким направлениям, как ортопедия, нейрохирургия и т. д. При этом режим чрезвычайного положения заметно сказался на объёмах потребления медпомощи. В апреле объёмы медреабилитации снизились вдвое, до 5,2 тыс. чел., тогда как средний по первому кварталу показатель — более 10 тыс. чел.

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