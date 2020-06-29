Российский продюсер Максим Фадеев сбросил 100 кг

Частично известен секрет.

Продюсер Максим Фадеев серьезно похудел и теперь его прежняя одежда стала большой ему ровно в 2 раза, передает zakon.kz.

Еще недавно Фадеев выглядел сильно располневшим, из-за чего очень редко появлялся на публике. Но теперь и он предпринял ряд действий, чтобы скинуть лишние килограммы.

Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения, - подписал свою фотографию в Instagram Фадеев.

Поклонники остались в восторге от решимости продюсера и его силы воли, и сообщили, что с нетерпением ждут от него новостей о способах скинуть вес.

Ранее Фадеев в одном из интервью рассказывал, что для сгонки веса пьет по 600 мл теплой воды по 600 мл утром, днем и вечером перед едой.

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