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В Алматы в районе барахолки произошел пожар

Пожар локализован.

Фото : ДЧС29 июня 2020, 10:47

В районе барахолки в Алматы произошел пожар. По информации ДЧС, горел цех по производству мебели, передает zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, горел цех по производству мебели на территории частного жилого дома. Он находится в Алатауском районе в микрорайоне Шапагат по ул. Головацкого 59.

Территория пожара -120 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, угрозы распространения нет. Жертв и пострадавших нет.

На месте работают 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Производится проливка и разбор конструкций.


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