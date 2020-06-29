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Неделя началась с роста доллара

Доллар подорожал на 1,62 тенге.

Фото : news.myseldon.com29 июня 2020, 11:16

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 403,49 тенге (+1,62), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 403,4-404,9 тенге, евро - 454,2-456,8, рос.рубль - 5,8-5,86 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 июня.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 2,02% — до $40,19 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13%, составив $37,67 за баррель.


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