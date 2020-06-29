Гаджет для слежки за контактными COVID-19 раздают в Сингапуре

Владелец токена будет предупрежден, если он находился вблизи зараженных или контактных лиц.

В Сингапуре начали раздавать устройства для отслеживания контактных лиц с COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Токены TraceTogether в первую очередь распространяются среди пожилых людей, которые могут испытывать некоторые трудности с использованием современных телефонов и приложений. Токены имеют уникальные QR-коды и не нуждаются в зарядке - срок службы батареи доходит до девяти месяцев.

Устройства обмениваются данными с помощью Bluetooth с другими близлежащими токенами или смартфонами, на которых запущено приложение TraceTogether. Владелец токена будет предупрежден, если он находился вблизи зараженных или контактных лиц.

Чиновники опровергли опасения жителей, касающиеся конфиденциальности. По их словам, эти токены не отслеживают перемещения. Полученные гаджетом данные будут храниться в зашифрованном виде максимум 25 дней. Токены не имеют сотовой связи, доступа в Интернет, а также к GPS.

По данным правительства страны, в марте приложение на телефон TraceTogether скачали около 2,1 миллиона человек. Чиновники также заявили о необходимости расширения приложения и токенов среди жителей из-за смягчения карантинных мер.

В воскресенье, 28 июня, власти страны сообщили о 213 новых случаях заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 43 459.

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