Онлайн-классы изучения казахского языка открыты в 12 странах

Совместно с фондом "Отандастар" на сегодняшний день культурно-деловые дома открыты в Китае, России, Монголии, Узбекистане, Германии и Турции.

Онлайн классы по изучению родного языка для казахов, проживающих в других странах, открыты в 12 странах, сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Совместно с фондом "Отандастар" начаты совместные проекты. Один из них утвержден правительством на 2018-2022 годы. Кроме того, совместно с фондом "Отандастар" во многих странах были открыты культурно-деловые дома, — сказала Балаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, на сегодняшний день такие центры открыты в Китае, России, Монголии, Узбекистане, Германии и Турции.

В вопросах обучения казахскому языку на сегодняшний день в 23 городах 12 стран открыты 31 казахские онлайн классы. В этом году в них обучаются 2,5 тыс. детей, — заявила министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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