Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Онлайн-классы изучения казахского языка открыты в 12 странах

Совместно с фондом "Отандастар" на сегодняшний день культурно-деловые дома открыты в Китае, России, Монголии, Узбекистане, Германии и Турции.

Фото : regnum.ru29 июня 2020, 11:53

Онлайн классы по изучению родного языка для казахов, проживающих в других странах, открыты в 12 странах, сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Совместно с фондом "Отандастар" начаты совместные проекты. Один из них утвержден правительством на 2018-2022 годы. Кроме того, совместно с фондом "Отандастар" во многих странах были открыты культурно-деловые дома, — сказала Балаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, на сегодняшний день такие центры открыты в Китае, России, Монголии, Узбекистане, Германии и Турции.

В вопросах обучения казахскому языку на сегодняшний день в 23 городах 12 стран открыты 31 казахские онлайн классы. В этом году в них обучаются 2,5 тыс. детей, — заявила министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты