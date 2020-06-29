Игроки "Барселоны" недовольны главным тренером

На данный момент "Барселона" с 69 очками занимает 2 место в чемпионате Испании.

После матча 32-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" 2:2, атмасфера внутри каталонской команды накалилась до предела, передает zakon.kz.

По информации издания Marca, отвечая на вопрос журналистов об отсутствии у «Барсы» аргументов в гостевых играх. игрок "Барселоны" Луис Суарес сказал, что «есть что-то для тренеров». Журналисты отметили, что сейчас в "Барселоне" есть группа игроков, которые много выиграли ... и которые тоже много потеряли, поскольку главный тренер команды Энрике Сетьену потерял нити игры, непосредственно связанные с управлением профессионального футболиста в определенные времена.

Кроме того, инсайдеры сообщили, что в раздевалке футболисты указали тренеру на ошибочность ряда тактических решений. Также футболисты "Барсы" не согласны с некоторыми методами работы Сетьена и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

На данный момент "Барселона" с 69 очками занимает 2 место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!