У коронавируса низкая устойчивость к дезинфекции — эпидемиолог Алматы

Врач-эпидемиолог призвала алматинцев соблюдать ранее установленные карантинные меры.

В связи с распространением коронавирусной инфекцией по Алматы, врачи-эпидемиологи вновь дали ряд рекомендаций жителям города, а также призвали горожан соблюдать ранее установленные карантинные меры, передает zakon.kz.

В акимате Алматы сообщили, что врачи-эпидемиологи проводят эпидемиологическое расследование каждого подтвержденного или вероятного случая заболевания коронавирусом независимо от времени суток. Сейчас служба перешла в круглосуточный режим работы.

Кроме расследования каждого случая и определения контактов, служба также определяет, куда должны доставить людей с подтвержденным COVID на лечение и куда отправить контактных на изоляцию. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая проводит инфекционный контроль в организациях здравоохранения, чтобы не допустить массового заражения медработников.

COVID-19 – это опасная и коварная инфекционная болезнь, вызванная вирусом, с которым ранее человек никогда не сталкивался. От него пока нет вакцины, и единственные способы уберечь себя и близких от этого заболевания – это соблюдать гигиену рук, сохранять социальную дистанцию, использовать антисептики и следовать ограничительным мерам. Только так удастся избежать взрывного характера развития болезни, — сообщила врач-эпидемиолог Динара Бектурсынова.

Она объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем. Зараженный коронавирусом может передать вирус при разговоре, чихании и кашле. Именно поэтому нужно соблюдать дистанцию в два метра.

Вирус часто поражает людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Люди старше 65 лет чаще имеют подобные патологии, отчего и находятся в группе риска.

Вирус способен выживать на поверхности, но обладает низкой устойчивостью к средствам дезинфекции. Поэтому жителям рекомендуется проводить влажную уборку дома с моющими средствами, хорошо промывать и сушить тряпки после уборки. Также нужно часто проветривать помещения — каждые два часа по 10-15 минут.

Врач-эпидемиолог также напомнила, что при наличии недомоганий, необходимо связаться с врачом, самоизолироваться и не выходить из дома.

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