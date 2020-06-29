Почти 20 тысяч зараженных COVID-19 зарегистрировали за день в Индии

Всего в стране подтверждено 545 318 тысяч заражений. Число погибших достигло 16 475 человек.

В Индии сообщили о самом большом количестве зараженных коронавирусом за день - почти 20 тысяч человек. Несколько штатов вновь ввели частичный или полный локдаун. Об этом пишет South China Morning Post, передает zakon.kz.

По данным министерства здравоохранения страны, только за последнюю неделю был зарегистрирован "скачок" почти на 100 тысяч случаев заболевания. Всего в стране подтверждено 545 318 тысяч заражений. Число погибших достигло 16 475 человек.

Столичный округ северо-восточного штата Ассам вновь ввел полную блокировку до 12 июля после всплеска заболеваемости. Еще один пограничный штат, Западная Бенгалия, продлил свою блокаду до 31 июля.

В наиболее пострадавшем штате Махараштре большинство ограничений на блокировку были ослаблены. Рестораны, торговые центры и парки вновь открыты, общественные автобусы и службы вернулись на маршруты.

Министр штата Махараштра Уддхав Теккерей объявил о продолжении частичной блокировки с постепенным ослаблением.

Парикмахерские и салоны в этом штате начали открываться в воскресенье с соблюдением мер безопасности.

Жителям было предложено держаться в радиусе 1,2 мили от своих домов. Движение вне этого радиуса разрешено только для пассажиров пригородного сообщения и в случае неотложной медицинской помощи.

За последние несколько дней число случаев заболевания в Бангалоре также резко возросло. Начиная с 5 июля, правительство объявило, что никакие виды деятельности, кроме основных услуг, не будут разрешены по воскресеньям.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна должна сосредоточиться на укреплении экономики после выхода из кризиса несмотря на то, что число случаев заболевания коронавирусом все еще продолжает расти.

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