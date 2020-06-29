Еще 75 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Всего по стране с больниц выписались более 13 тысячи человек.

Фото : m24.ru

В Казахстане 75 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. Из них: в Атырауской области - 43,

в Туркестанской области - 4,

в Кызылординской области - 13,

в Павлодарской области - 15,- говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Всего в стране выздоровели – 13 008 человек от COVID-19.

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