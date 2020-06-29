В Кыргызстане прошел митинг за свободу слова

В нем приняли участие около 500 человек.

В Кыргызстане прошел мирный марш за свободу слова. В нем приняли участие около 500 человек, передает zakon.kz со ссылкой на кыргызстанские СМИ.

25 июня депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о манипулировании информацией. Это произошло несмотря на то, что граждане в соцсетях, а также у здания парламента требовали его не принимать.

В документе говорится, что новый закон обеспечит права и свободы кыргызстанцев, а также защитит их от ложной или недостоверной информации, которую распространяют в сети. А вот юристы назвали его "грубым" нарушением прав на свободу слова.

После принятия закона граждане объявили о том, что в понедельник выйдут на мирный марш. Мероприятие будет называться "REакция 3.0".

В ответ бишкекская мэрия заявила, что именно по тому маршруту проведет дезинфекцию. Чуть позже стало известно, что ее проведут после марша.

И вот сегодня, 29 июня, около 500 человек пришли на "REакция 3.0". Активисты скандировали "Свобода", "Мы хотим жить в свободной стране", "Мы не рабы", "Правда".

Закон о манипулировании информацией в конечном счете станет началом больших проблем для нас. Это станет началом появления еще одной диктаторской страны на территории Центральной Азии. Мы всегда гордились тем, что мы — единственная демократическая страна в Средней Азии. Это наша большая заслуга. Мы для этого провели две революции. Люди погибли ради этих целей. В конечном счете эти 30 фейковых депутатов, которые бегают по залу, нажимают на кнопки и якобы вещают от лица народа, хотят уничтожить все наши заслуги, — произнес один из протестующих.

Собравшиеся требовали, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков наложил вето на законопроект и просили автора документа Гульшат Асылбаеву прекратить полномочия депутата и сдать мандат.

На акции протеста собирали подписи под заявлением на имя главы ГКНБ, где просили привлечь к уголовной ответственности спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова и депутатов, голосовавших не только от своего имени, но и от имени коллег.

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