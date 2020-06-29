Сильные дожди ожидаются в начале июля
Прогноз погоды на 30 июня–2 июля.
Фото : pixabay.com29 июня 2020, 15:14
На большую часть Казахстана будет оказывать влияние Южно-Каспийский циклон, сообщает zakon.kz.
Пройдут дожди с грозами, в центральном регионе местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Местами усилится ветер, в отдельных районах до шквалистого, на юге с пыльной бурей. Существенного понижения температуры воздуха не ожидается, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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