Букмекеры о законопроекте об игорном бизнесе: Является "дырявым"

Изменения в этот закон задумывались государством с одной благой целью.

25 июня 2020 года законопроект об игорном бизнесе одобрен Парламентом РК, сообщает zakon.kz.

При этом данный законопроект является "дырявым" по мнению исполнительного директора СРО букмекеров Казахстана Гульмиры Бергеновой.

Давайте пройдемся по фактам. Изменения в этот закон задумывались государством с одной благой целью – защита населения от игромании, а на деле происходит сплошная подмена понятий. Законопроект содержит всего четыре нормы, которые касаются игромании, защиты населения от нее и в два раза больше норм, которые зачищают рынок от конкуренции, - отметила спикер.

Предложение по выводу букмекерских касс в резервации уже рассматривалось Администрацией Президента РК в декабре 2019 года и было предоставлено отрицательное заключение, что Администрация Президента РК не поддерживает это предложение.

В первую очередь это связано с тем, что вывод касс БК в резервации не достигает эффекта в эпоху развития ставок в Интернете, а также несет следующие негативные вещи:

· дает толчок развитию теневой экономики, криминалу и коррупции (в том числе крышеванию в будущем подпольных касс БК);

· вывод денег за границу (т.к. ставки будут осуществляться на оффшорных сайтах иностранных БК, которые не платят в Казахстане никакие налоги);

· сокращения налогов (бюджет страны за 5 лет потеряет более 80 млрд. тенге);

· безработице (5-8 тыс. человек дополнительно пополнят ряды безработных),

· удар по другим видам бизнеса, которые работают в синергии с законными букмекерам (рестораны, спорт-бары, охранные организации, клининговые фирмы, такси и IT компании, поставщики компьютерного оборудования, производители мебели и пр.);

· омоложение возрастной категории делающей ставки, так как иностранные букмекеры направят большие средства на таргетирование в Интернете, где нет никаких барьеров и контроля (особенно с учетом провальной программы цифровизации).

Возникает странная ситуация, когда Президент РК К.К. Токаев дает поручение Правительству готовить меры по выводу страны из кризиса, борьбы с безработицей, а вместо этого Правительство, Министерство культуры и спорта и депутаты Мажилиса действуют в обратном направлении.

Также важно отметить, что в Великобритании, странах-членах Европейского союза, в России и Белорусии кассы букмекерских контор могут располагаться на всей территории. Сейчас Украина и Узбекистан официально легализуют букмекерские кассы, чтобы они также могли располагаться на всей территории. Поэтому МКС и депутаты Парламента делают два шага назад для страны в части регулирования букмекерского бизнеса.

В условиях непрекращающейся пандемии и мирового кризиса, в России например, ввели мораторий на принятие любых НПА до 2021 года, если они любым способом ухудшают бизнес. Кроме того, в России и странах-членах ОЭСР предусмотрено, что принятие законов, существенно изменяющих условия ведения бизнеса вступают в силу только по прошествии 2-3 лет.

Поэтому возникают вопросы к действиям МКС при проведении анализа регуляторного воздействия (который был сделан за несколько дней, когда обычно такая процедура занимает 5-6 месяцев), при выявлении нарушении. Данный вопрос сейчас рассматривается в Генеральной прокуратуре. Кроме того, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК также подтвердил, что "Действительно, процедура проведения анализа регуляторного воздействия по проекту Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса" вызывает вопросы".

При принятии поправки по выводу касс букмекеров в резервации проигнорированы факты нарушений Предпринимательского Кодекса, Закона "О правовых актах", Регламента Мажилиса и Правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия. Все это является основанием для дальнейших судебных споров с государственными органами и приостановлением вступления в силу поправок, принятых с нарушениями законов.

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