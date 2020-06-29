Воры разобрали стену и совершили кражу на 25 миллионов в Акмолинской области

Полицейскими задержаны трое подозреваемых в возрасте 24, 27 и 29 лет.

Трех воров, совершивших довольно необычным способом кражу на 25 миллионов тенге, задержали полицейские в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, о совершенном преступлении стало известно 9 июня, когда в отдел полиции Атбасарского РОП обратился руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий области.

По словам мужчины, неизвестные злоумышленники путем демонтажа кладки шлакоблочной стены гаража ТОО, похитили находящиеся там гербициды различных наименований, разлитых в канистры емкостью по десять литров. В общей сложности было украдено более 460 литров гербицидов, на сумму более 25 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений криминальной полиции вычислили и задержали трех подозреваемых – жителей Атбасарского района в возрасте 24, 27 и 29 лет. Вещественные доказательства по данному факту частично изъяты, а подозреваемые взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 188 УК (Кража).

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