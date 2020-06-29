Беби-бум ожидают в Филиппинах из-за пандемии COVID-19

В следующем году в результате незапланированной беременности может родиться еще 214 000 младенцев.

Тотальный локдаун в Филиппинах серьезно подорвала доступ населения к услугам по планированию семьи. Это может привести к беби-буму. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Ограничения на передвижения, введенные в марте, не позволяли пациентам и медицинскому персоналу добираться до клиник в течение нескольких месяцев. По словам медработников, в некоторых регионах ощущается нехватка презервативов и других контрацептивов, особенно в островных провинциях и сельских районах, удаленных от столицы.

По оценкам, число женщин, не имеющих доступа к клиникам по планированию семьи, выросло на одну пятую во время изоляции и составило 3 688 000 человек.

По прогнозам института народонаселения филиппинского университета и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), в следующем году в результате незапланированной беременности может родиться еще 214 000 младенцев.

Это означает, что в 2021 году в общей сложности может родиться почти 1,9 миллиона детей. Этот показатель рекордный с 2000 года.

Врач сельской больницы в провинции Ла-Юнион Росель Касилья сообщила, что некоторые из ее пациентов "остались без защиты".

Местные женщины предпочитают инъекционные контрацептивы, которые защищают их в течение трех месяцев. Многие из тех, кто должен был сделать новые инъекции в апреле, во время жесткой изоляции, пришли к нам только в этом месяце, - сказала она.

Озабоченность по поводу воздействия пандемии на незапланированную беременность касается не только Филиппин. По прогнозам ЮНФПА это число может доходить до 7 миллионов по всему миру.

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