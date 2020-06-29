Акан Сатаев выдал дочь замуж без тоя и гостей
Режиссер не стал просить дочь подождать окончания карантина.
Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев выдал старшую дочь Марйам замуж и сообщил, как решил отпраздновать это событие, передает zakon.kz.
В своем Instagram Сатаев отметил, что в связи с карантином о тое пришлось забыть.
Мы сделали в мечети Неке и обошлись без пышного тоя, собрались узким кругом - только родители жениха (Есболат Абдиберик, участник известной группы каскадеров Nomad Stunts - Прим.Авт) и невесты. Провели дома скромный семейный обед. Таким образом учитывая ситуацию в мире, мы предприняли все меры безопасности (маски сняли перед тем, как сделать снимок) и соблюли Сунну - не препятствовать женитьбе детей, когда они попросят, - написал Акан Сатаев.
Сами Марйам и Есболат продолжают получать поздравления.
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???????????????? Благодарим всех за пожелания! Их так много, что не успеваем отвечать! Но мы все видим и читаем! И мне до слез приятно и так неожиданно... Такое количество поздравлений я в жизни не получала! И не испытывала сразу столько эмоций ???????? Это непередаваемо! ♥️
В семье Акана Сатаева и Назиры Бакаевой пятеро детей. Марйам – старшая дочь. 28 мая ей исполнился 21 год.
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Құрметті достар! Бүгін біз, Алланың қалауымен, @nazirabakayeva екеуіміздің үлкен қызымызды @marysatay мешітте Некесін қиып, күйеу баламызға @esbolat_abdiberik аманат етіп, табыс еттік. Елдегі жағдайды ескере отырып, үлкен тойсыз, тек құдаларымызбен қарапайым дастархан жайып, Сүннет бойнша жастардың қалауын орындауға тырыстық. Алла Тағала барлығымызға жақсылық пен береке беріп, жамандықтан сақтасын! Әмин! ???? ⠀ Дорогие друзья! Рад сообщить, что сегодня по воле Всевышнего, мы с @nazirabakayeva выдали замуж нашу старшую дочь @marysatay мы сделали в мечети Неке и обошлись без пышного тоя, собрались узким кругом - только родители жениха @esbolat_abdiberik и невесты. Провели дома скромный семейный обед. Таким образом учитывая ситуацию в мире, мы предприняли все меры безопасности (маски сняли перед тем, как сделать снимок) и соблюли Сунну - не препятствовать женитьбе детей, когда они попросят! Да дарует Всевышний благо всем и упасет нас всех от всякого зла! Аминь! ????
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