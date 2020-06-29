Акан Сатаев выдал дочь замуж без тоя и гостей

Режиссер не стал просить дочь подождать окончания карантина.

Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев выдал старшую дочь Марйам замуж и сообщил, как решил отпраздновать это событие, передает zakon.kz.

В своем Instagram Сатаев отметил, что в связи с карантином о тое пришлось забыть.

Мы сделали в мечети Неке и обошлись без пышного тоя, собрались узким кругом - только родители жениха (Есболат Абдиберик, участник известной группы каскадеров Nomad Stunts - Прим.Авт) и невесты. Провели дома скромный семейный обед. Таким образом учитывая ситуацию в мире, мы предприняли все меры безопасности (маски сняли перед тем, как сделать снимок) и соблюли Сунну - не препятствовать женитьбе детей, когда они попросят, - написал Акан Сатаев.

Сами Марйам и Есболат продолжают получать поздравления.

В семье Акана Сатаева и Назиры Бакаевой пятеро детей. Марйам – старшая дочь. 28 мая ей исполнился 21 год.

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