Золотое имя казахстанской геофизики не потускнеет в нашей памяти.

28 июня 2020 года на 74-м году жизни скончался виднейший представитель геофизической отрасли Казахстана, выдающийся инженер, практик, исследователь и руководитель Ельдос Тауалиулы Науразбаев, сообщает zakon.kz.

Эта весть вызвала чувство глубокой утраты в сердцах родных, близких, коллег и учеников покойного.

Ельдос Тауалиулы родился в 1946 году в г. Павлодаре.

Как и многие дети послевоенной поры, совсем юным, в 12 лет, он начал свой трудовой путь: сначала разнорабочим, а затем – учетчиком, прицепщиком и сменным трактористом в совхозе Экибастузский Краснокутского района Павлодарской области.

Несмотря на трудное послевоенное детство и годы тяжелой работы наравне со взрослыми Ельдос Тауалиулы проявлял завидное упорство в учебе и в 1970 году успешно окончил КазПТИ им. В.И. Ленина по специальности "Геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых" с присвоением квалификации "Горный инженер-геофизик".

Сразу после окончания вуза начал работать по избранной специальности. Прошел огромную практическую школу, трудясь старшим техником, геофизиком, старшим геофизиком Илийской геофизической экспедиции Казгеофизтреста Министерства геологии и охраны недр Казахской ССР. Затем стал старшим геофизиком в Казахском институте минерального сырья Министерства геологии КазССР.

За выдающиеся профессиональные заслуги, упорство и абсолютную преданность делу в 1979 году был командирован в Народно-Демократическую Республику Йемен для участия в разведке недр и подъема промышленности в этой стране, чему посвятил долгие три года.

После возвращения в Казахстан трудился старшим геофизиком, начальником партии, геофизиком первой категории, ведущим инженером Казахского института минерального сырья, главным геологом Алматинской геофизической экспедиции.

Огромный практический опыт, трудолюбие и положительные личные качества Ельдоса Тауалиулы обрели высокую востребованность в период государственной независимости Казахстана. На это время пришлись значимые вехи его профессиональной реализации.

В 1992 году он был назначен начальником управления "Геоинформ" Министерства геологии и охраны недр РК. В 1994 году стал заместителем начальника Главного управления минеральных ресурсов "Казгоснедра". С 2002 по 2006 годы работал директором департамента геолого-технического обоснования, затем – департамента подготовки проектов АО "Казахстанкаспийшельф" ЗАО НК "КазМунайГаз". С 2006 года был назначен исполнительным директором АО "Казахстанский институт нефти и газа" АО НК "КазМунайГаз".

Многие годы являлся членом редколлегии журнала "Минеральные ресурсы Казахстана". Написал 13 научных статей, опубликованных в различных геологических научных изданиях РК.

За выдающиеся заслуги перед отечественной и зарубежной геофизикой и геологией был награжден медалями и Почетными грамотами Казахского института минерального сырья, Посольства СССР в НДР Йемен, Вице-Премьера-Министра МЭМР РК, удостоен профессионального звания Почетный разведчик недр.

Выдающийся профессионализм сочетался с положительными человеческими качествами Ельдоса Тауалиулы: искренностью, постоянным саморазвитием, уважением к людям, подлинной интеллигентностью.

До своего 74-летия он не дожил чуть менее месяца.

Выражаем моральную поддержку всем, кто знал и ценил Науразбаева Ельдоса Тауалиулы. Разделяем чувство глубокой утраты с родными и близкими, подлинно скорбим по поводу смерти глубоко уважаемого труженика и человека, память о котором надолго останется в наших сердцах.

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