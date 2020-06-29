Половина жителей Токио выступают против Олимпиады в 2021 году

Олимпиада в Токио должна была начаться в марте, однако из-за коронавируса даты перенесли на 23 июля 2021 года.

Чуть более половины жителей Токио считают, что перенесенные Олимпийские Игры 2020 года не должны состояться в 2021 году. Они высказываются либо за дальнейшую задержку, либо за прямую отмену мероприятия из-за опасений по коронавирусу, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Телефонный опрос, проведенный Kyodo News и Tokyo MX television проводился в период с пятницы по воскресенье. В опросе участвовали 1030 человек.

Согласно полученным данным, 51,7% респондентов надеются, что игры в 2021 году снова будут перенесены или отменены, в то время как 46,3% хотят, чтобы они состоялись продолжались.

Из числа первых 27,7% респондентов высказались о полной отмене, в то время как 24% предпочли бы еще один перенос даты.

Респонденты также разделились во мнениях - проводить ли Олимпиаду в полномасштабном виде, или же с некоторыми ограничениями.

Олимпиада в Токио должна была начаться в марте, однако из-за коронавируса даты перенесли на 23 июля 2021 года.

Власти Японии и представители Международного олимпийского комитета заявили, что следующего переноса мероприятия не будет. По их словам, годичная задержка стала причиной значительных финансовых потерь.

Однако эксперты в области здравоохранения предупредили, что перенос Олимпиады на год может быть недостаточным для безопасного проведения игр.

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