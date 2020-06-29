Токаев рассказал, за что объявил выговоры акимам

Акимы и министры перестали связываться с простым населением. Они несвоевременно реагируют на их жалобы.

На совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев отметил, что важную роль в борьбе с коронавирусом играет информационная работа. Но она сейчас плохо ведется, передает zakon.kz.

По его словам, многое зависит от своевременного информирования и принятия соответствующих мер. На начальном этапе эта работа была организованыа хорошо.

Но государственные органы в последнее время ослабили этот дело. Специальный республиканский коммуникационный центр по коронавирусу, созданный три месяца назад, в настоящее время практически не работает. И сегодня нет единой точной информации. Ответственные за борьбу с вирусом дают неверную информацию, чем вводят население в заблуждение. Это самое плохое. Акимы и министры перестали связываться с простым населением. Они несвоевременно реагируют на их жалобы. Поэтому большинство не знает, куда обращаться, - сказал Президент.

Ранее Берик Уали сообщил, что на совещании Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры ряду чиновников.

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