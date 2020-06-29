Токаев подписал новый Административный процедурно-процессуальный кодекс РК

Кодекс начнет действовать с 1 июля 2021 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Кодекс разработали Министерство юстиции и Верховный суд РК. Это новый документ для нашей правовой системы

Документ закрепляет совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Он также устанавливает эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.

При принятии органами власти управленческих решений в отношении граждан закрепляются процедурные гарантии, обеспечивающие обратную связь. Основное правило заключается в том, что субъект власти обязан выслушать мнение заинтересованного гражданина перед принятием окончательного решения, – отмечал ранее министр юстиции Бекетаев.

Кроме того, внедряются новые принципы защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти. Например, принцип приоритета прав обязывает правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и неясности законодательства в пользу граждан.

Гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина. Кодекс также предусматривает введение института обязательного досудебного обжалования споров, за исключением отдельных категорий споров, к примеру, налоговых и таможенных. Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке до 20 дней, – пояснял глава Минюста.

Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе сбора доказательств. Суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Также вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов.

В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП) как вида процессуального принуждения для обеспечения своевременного исполнения их требований.

Кодекс предполагает внесение поправок в 75 законодательных актов, десять из которых – кодексы.

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