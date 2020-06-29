Девушку похитили из собственной спальни в Алматинской области

Подозреваемого задержали.

В Алматинской области мужчина похитил ночью, через окно спальни, девушку, сообщает zakon.kz.

В первом часу ночи в дежурную часть УП Карасайского района обратился 72-летний житель поселка Шамалган с заявлением о похищении в ночное время, через окно, его 21-летней дочери. Он сообщил, что неизвестный, взломав окно, с угрозой применения насилия, увез дочь в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Каскелен сотрудники полиции остановили автомашину LEXUS 470, в которой находились избитая похищенная девушка и подозреваемый в похищении – житель поселка Шалкар. Установлено, что молодой человек, с которым ранее потерпевшая прекратила отношения, в ночное время при помощи плоскогубцев взломал забитое гвоздями окно, и проникнув в жилище, угрожая расправой при помощи шила для ремонта колес, похитил девушку. Останавливаясь в безлюдных местах, неоднократно, на почве ревности, избивал ее руками и ногами по лицу и по телу, пока его не задержали стражи порядка, – сообщил начальник Управления полиции Карасайского района Алматинской области Асхат Данияр.

Подозреваемый в соответствии со статье 128 УПК РК водворен в ИВС. Изъятое у него спиральное шило и плоскогубцы, обнаруженные на окне, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт расследуется по признакам уголовного преступления по статье 125 УК РК “Похищение человека“.

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