Подписаны поправки по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства

В частности, повышается прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для всех сторон.

Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Документ принят с целью совершенствования законодательства, регулирующего сферу исполнительного производства, развития деятельности частных судебных исполнителей, исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по декриминализации уголовной ответственности за клевету.

Главная цель законопроекта - защита и обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц в процессе исполнительного производства, защита имущественных прав, в том числе добросовестного приобретателя имущества должника, совершенствование уголовного и административного законодательства.

Основными задачами законопроекта в документе названы: оптимизация процессуальных действий судоисполнителя и определение их последовательности; дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему исполнительного производства; регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства; совершенствование мер контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усиление их ответственности; усиление контрольных функции уполномоченного органа и Республиканской палаты судебных исполнителей; приближение норм уголовного и административного законодательства к нормам международного права и практики.

Также повышается прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для всех сторон. Нормы, вводимые законопроектом, направлены на обеспечение сохранности денежных средств, временно находящихся на текущем счету частного судебного исполнителя, взысканных в пользу взыскателей.

Новеллы законопроекта придают статус исполнительного документа предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты, что позволит усилить защиту прав работников.

Законопроект расширяет компетенцию частных судебных исполнителей, возлагая на них исполнение актов международного финансового центра "Астана" на территории страны.

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