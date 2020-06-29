Мама затеяла шуточную драку с дочкой. Девочка позвонила в полицию

Девочка попросила полицейских "забрать маму в тюрьму".

Жительница Великобритании Вики Питчфорд провела неприятный разговор с полицейскими, после того, как ее шестилетняя дочь пожаловалась на мать и попросила забрать ее в тюрьму. Об этом пишет Lad Bible, передает zakon.kz.

29-летняя женщина прибиралась дома и решила немного отвлечься, подурачившись со своей дочкой.

Мы часто устраиваем шуточную борьбу. Когда она попыталась убежать, я ползла по полу, схватила за ногу и притянула к себе. Когда мы закончили, я поднялась наверх, чтобы убраться в спальне. Руби вошла и сказала, что мне нужно поговорить с полицейским, - рассказала историю Вики.

Она не поверила словам дочери до тех пор, пока девочка не включила громкоговоритель. На том конце был оператор.

Вики пришлось объяснять полицейскому, что ее дочь неправильно поняла ситуацию. Полицейский же сказал, что девочка попросила "забрать маму в тюрьму".

Впрочем, маленькая Руби бегала по комнате и громко смеялась. Это услышал полицейский, и, убедившись в безопасности девочки, закончил разговор.

Мать объяснила, что научила дочку звонить по номеру 999 из-за того, что страдает частыми приступами паники.

Иногда бывают моменты, когда я не могу дышать. Поэтому ей, возможно, придется позвонить им. В каком-то смысле я горжусь тем, что она вспомнила, как набирать номер. Если мне когда-нибудь понадобится помощь, она будет рядом, - сказала Вики.

После произошедшего мама объяснила Руби, что звонить на этот номер необходимо только в экстренных случаях.

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