Димаш признан лучшим зарубежным артистом в Китае

Голосование проходило в течение 21 дня.

Димаш Кудайберген признан лучшим зарубежным артистом на популярной китайской платформе Sina. На голосовании "Leading 2020 Sina Entertainment festival" казахстанский певец в номинации "Самый популярный зарубежный артист" набрал 1 404 488 голосов, сообщает zakon.kz.

Как пишет dimashnews.com, голосование проходило в течение 21 дня. Sina общедоступная платформа с более чем 100 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

Компания Sina и ее платформы оказывают огромное влияние на медиапространство и сферы развлечения Китая. Sina Weibo – это социальная сеть-микроблог, похожая на Twitter, которая занимает 56,5% китайского рынка микроблогинга. Также, это самая большая и важная платформа для фанатов, которые собираются поддержать своих кумиров.

Главная цель мероприятия "Leading 2020 Sina Entertainment festival" – поделиться с публикой выдающимися фильмами, телепередачами, музыкальными произведениями и варьете, которые стали лучшими по итогу первой половины 2020 года.

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