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Токаев: Граждане справедливо жалуются

Проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи.

Фото : Акорда29 июня 2020, 18:21

Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий, сообщает zakon.kz.

Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб, - сказал Президент.


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